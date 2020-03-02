شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات السيارات اليابانية بنسبة 10.3% فى فبراير بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات للقطاع الخاص تراجع مبيعات السيارات اليابانية 10.3% فى فبراير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وسط تصاعد للمخاوف حيال توقفات الإنتاج وصعوبة توريد المكونات من الصين، جراء تفشى فيروس كورونا.

وتعطى الأرقام أحدث مؤشر على اتساع نطاق تأثير الفيروس الجديد على ثالث أكبر اقتصاد فى العالم، وأظهرت بيانات اتحاد وكلاء السيارات اليابانيين، واتحاد آخر لوكلاء فئة السيارات بالغة الصغر، المسماة "كاى" فى اليابان، أن المبيعات بلغت 430 ألفا و185 سيارة الشهر الماضى، مقارنة مع 479 ألفا و427 قبل عام، حيث تعد معظم السيارات التى تباع فى اليابان منتجة محليا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

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يشار إلى أن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، كان قد قال اليوم الاثنين، إن الحكومة ستضع تشريعا جديدا للاستعداد لأسوأ سيناريو يتعلق بتفشى فيروس "كورونا" الجديد فى البلاد، وتحدث "آبى" - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - عن طلبه بشأن إغلاق المدارس فى جميع أنحاء اليابان حتى بداية عطلة الربيع، حيث أوضح أن صحة الأطفال وسلامتهم يمثلان أولوية قصوى وأنه يجب منع انتشار أى وباء بين الطلاب فى المدارس.

وأكد ضرورة التركيز على سيناريو أسوأ الحالات بما فى ذلك أنواع التدابير التى ينبغى اتخاذها إذا انتشرت العدوى بسرعة فى مناطق معينة والاستعداد لها، فيما يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19)، كان قد ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة (ووهان) الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.

على جانب آخر، كانت قد اتفقت طوكيو وبكين، اليوم الاثنين، على تأجيل زيارة الرئيس الصينى شى جين بينج، المرتقبة إلى اليابان، فى الوقت الذى تكافح فيه الدولتان لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وفق ما أعلنه مصدر مطلع يابانى، وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية، أنه كان من المقرر أن يقوم "شى"، بزيارة رسمية إلى طوكيو فى أوائل أبريل القادم، فى زيارة هى الأولى لرئيس صينى منذ زيارة هو جين تاو فى مايو 2008.

وأضاف المصدر المطلع أن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى سيعلن رسميا عن تأجيل الزيارة فى وقت لاحق من هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد جديد لزيارة "شى" بعد، وكان مسؤولون حكوميون يابانيون قد أشاروا إلى احتمالية تأجيل الزيارة إلى الخريف أو ربما بعده عقب استضافة اليابان للأولمبياد طوكيو وأولمبياد الخاص لعام 2020.