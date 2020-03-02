شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع متعافية من أدنى مستوى لها فى عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الاثنين متعافية من أدنى مستوى لها فى عام، بدعم تنامى التوقعات بشأن طرح مجموعة "أوبك +"، التى تضم منظمة الدول المصدرة للنفط والمنتجين الآخرين، مقترحا بمزيد من الخفض فى الإنتاج، لمجابهة ضعف الطلب العالمى جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وارتفع سعر العقود الآجلة لمزيج برنت القياسى تسليم شهر مايو بنسبة 3.51 % ليصل إلى 46.33 دولار للبرميل، كما صعد سعر العقود الآجلة للخام الأمريكى تسليم شهر أبريل بنسبة 3.76 % ليصل إلى 51.64 دولار للبرميل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن ستيفن إينز، كبير المحللين الاستراتيجيين لدى مجموعة (آكسي) قوله: "تشهد أسواق النفط اليوم ارتفاعا مدفوعا بتوقعات متنامية بشأن تعميق خفض الإنتاج خلال اجتماع (أوبك +) المقرر الأسبوع الجارى لمواجهة ضعف الطلب العالمي".

Advertisements

وساهمت تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بشأن استعداد بلاده للتعاون مع منظمة "أوبك" فى سبيل دعم أسواق النفط العالمية فى الحد من خسائر المعدن الأسود، بعد أن بلغت أكثر من 16% على مدار جلسات الأسبوع الماضي، مسجلة أسوأ أداء منذ عام 2008، بفعل المخاوف من "كورونا".

يشار إلى أن لجنة فنية منبثقة عن منظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبك) أوصت - خلال اجتماعاتها شهر فبراير الماضى - بخفض إضافى مؤقت لإنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميا لمواجهة تأثير فيروس (كورونا) على طلب الطاقة، بينما تنتظر موقف روسيا النهائى من الاقتراح.

كانت وكالة الطاقة الدولية قد خفضت تقديراتها بشأن معدل الطلب العالمى على النفط، لتصل إلى أدنى مستوى منذ عام 2011 على إثر الضربة التى تلقاها الاقتصاد الصيني، أكبر مستورد للخام عالميا، بعد ظهور "كورونا".

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية تراجع الطلب العالمى على الخام خلال العام الجارى 2020 بواقع 365 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 825 ألف برميل فى اليوم، فى ضوء استمرار تفشى المرض، الذى تسبب فى شل حركة ثانى أكبر اقتصاد على مستوى العالم وسط استمرار حظر حركة السفر والتنقل فى البلاد وتعطل النشاط التجاري، والذى يأتى ضمن مساعى السلطات الصينية لاحتواء المرض.