ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.14% بمستهل التعاملات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.14% رابحا 157.08 نقطة ليصل إلى مستوى 7502.18 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.56% رابحا 40.47 نقطة ليصل إلى مستوى 7331.98 نقطة.
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 61.7 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال، وارتفعت 187 شركة، فيما تراجعت 5 شركات.
وارتفع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 4.11%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.86%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 3.59%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.52%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.17%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.84%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.61%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.14%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.75%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.71%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.51%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.33%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.09%.
وجاء سهم "الوطنية للتعليم" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.33%، ثم سهم "جبل عمر" بنسبة 7.61%، ثم سهم "أسلاك" بنسبة 5.32%، فيما جاء سهم "أسيج" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 0.97%، ثم جدوى ريت السعودية بنسبة 0.87%، ثم ملكية ريت بنسبة 0.64%.
وفى سياق آخر أعلنت شركة فواز الحكير وشركاه ("الشركة") عن توقيع اتفاقية تسهيلات مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتسهيلات ائتمانية دوارة مع عدة بنوك بقيمة 800 مليون دولار.
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