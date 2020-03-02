شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبلغ ذروة 4 أسابيع بفضل احتمالات خفض الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو على نطاق واسع بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم السابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، بفضل الاحتمالات القوية لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي ، بخفض معدلات الفائدة الأمريكية هذا الشهر ، لحماية أكبر اقتصاد فى العالم ، من الانتشار السريع لفيروس كورونا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.1087$ الأعلى منذ 3 شباط/فبراير الجاري ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1043 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1036$.

أنهي اليورو تعاملات يوم الجمعة ،مرتفعا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ، فى سادس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ آب/أغسطس 2018 ، بعدما فقدت العملة الأمريكية جاذبيتها الاستثمارية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت العملة الأوروبية الموحدة"اليورو" ارتفاعا بنسبة 1.6% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ حزيران / يونيو 2017.

تحققت تلك المكاسب القوية ،بفضل الهبوط الواسع للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، تضررا من استمرار هبوط عوائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة لمستويات قياسية جديدة ، الأمر الذي يقلل من جاذبية الاستثمار فى العملة الخضراء.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.3% ، ليواصل خسائره لليوم السابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 97.79 نقطة ، عاكسا استمرار الهبوط الواسع لمستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط الحاد فى مستويات الدولار الأمريكي ، مع استمرار انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لمستويات قياسية جديدة ، وسجل بالأمس أدنى مستوياته على الإطلاق عند 1.03% ، بسبب تصاعد المخاوف حيال التأثير الاقتصادي لتفشي انتشار فيروس كورونا.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" يوم الجمعة ،إن الأسهم الأمريكية هزمت فى الأيام الأخيرة ،وأن البنك المركزي سيعمل على حسب الحاجة لدعم الاقتصاد فى مواجهة المخاطر التي يشكلها وباء الفيروس التاجي.

عززت تلك التصريحات احتمالات قيام المركزي الأمريكي بخفض معدلات الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 1.50% فى اجتماع المقبل المقرر فى 17-18 آذار/مارس الجاري.

حاول كبار مسؤولي البيت الأبيض تهدئة حالة الذعر التي تسيطر على الأسواق ، حول احتمال أن يؤدي فيروس كورونا إلى ركود عالمي ،وأبلغت الولايات المتحدة عن حالة وفاة ثانية بالفيروس التاجي فى ولاية واشنطن ،وتم تأكيد حالة أولى فى مدينة نيويورك.