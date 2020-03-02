شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستغل قوة الدعم المحوري– تحليل -2-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر النحاس السيناريو الهابط مستغلا ثبات الدعم المحوري المستقر عند 2.4900 ليبدأ بالارتداد الإيجابي مندفعا بذلك نحو2.5730 كما هو واضح بالرسم المرفق. كذلك تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باقترابه من مستوى 80 يعزز المحاولات الصاعدة وليزيد بدوره من فرص انجذاب السعر نحو2.6100 وصولا نحو المتوسط المتحرك 55 المتمركز حاليا عند 2.6600 تقريبا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5150 و 2.6100 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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