شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يسجل الهدف الأول– تحليل - 2-3-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر البلاتين إغلاق سلبي بثباته دون مستوى 905.00 مؤكدا بذلك استسلامه لسيطرة الميل الهابط لنلاحظ تسجيله لأول الأهداف السلبية بملامسته لمستوى 848.50, نشير حاليا إلى أن تذبذب المتوسط المتحرك 55 فوق التداولات الحالية سيزيد من فرص استئناف السعر للهجوم السلبي ولنتوقع بذلك استهدافه لمستوى 800.00 ليواجه بذلك دعم تاريخي سابق كما هو موضح بالرسم المرفق.
نطاق التداول المتوقع ما بين 898.00 و 830.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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