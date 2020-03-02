شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يسجل العديد من الأهداف السلبية-تحليل - 2-3-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة بتسجيله لأهداف سلبية متعددة بوصوله نحو 137.37 مواجها بذلك مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي وليجبره ذلك على تشكيل ارتداد صاعد مؤقت محاولا بذلك التقاط أنفاسه قبل استئناف الهجوم الرئيسي الهابط.
لطالما يستقر السعر دون الحاجز المتمركز عند 140.30 فإن ذلك يدعونا لانتظار تجميعه لعزم سلبي جديد ليتمكن بذلك من كسر مستوى 137.70 والوصول نحو المحطة السلبية التالية المتمثلة بمستوى 136.30.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.70 و 137.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الباوند مقابل الين يسجل العديد من الأهداف السلبية-تحليل - 2-3-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.