شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يسجل العديد من الأهداف السلبية-تحليل - 2-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة بتسجيله لأهداف سلبية متعددة بوصوله نحو 137.37 مواجها بذلك مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي وليجبره ذلك على تشكيل ارتداد صاعد مؤقت محاولا بذلك التقاط أنفاسه قبل استئناف الهجوم الرئيسي الهابط.

لطالما يستقر السعر دون الحاجز المتمركز عند 140.30 فإن ذلك يدعونا لانتظار تجميعه لعزم سلبي جديد ليتمكن بذلك من كسر مستوى 137.70 والوصول نحو المحطة السلبية التالية المتمثلة بمستوى 136.30.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.70 و 137.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط