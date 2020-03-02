شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتذبذب ضمن النطاق السلبي - تحليل - 2-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر الزوج بتداولاته الأخيرة بتحقيق كسر مستوى 118.50 لنلاحظ بدء تشكيله لارتداد تصحيحي صاعد وتحقيقه لمستوى 119.60, تؤول الجانبية المؤقتة لافتقار السعر للعزم السلبي لنتوقع المزيد من التداولات الجانبية قبل هبوطه دون الدعم الحالي والذي يشكل الباب الرئيسي لاستئناف السلبية والتي تستهدف بدورها مستوى 117.65 وصولا نحو116.55.

أما في حال تجاوز السعر للحاجز المستقر عند 120.30 فإن ذلك سيلغي النظرة السلبية وليزيد من فرص تشكيله لتداولات صاعدة قوية قد تدفع به للوصول نحو 121.70 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.30 و 118.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط