الراجحي: إطلاق التأشيرات التأسيسية الفورية للمنشآت الجديدة

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أعلن أحمد سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، عن إطلاق التأشيرات التأسيسية الفورية للمنشآت الجديدة، عبر منصة قوى، والتي سيكون لها دور مهم في دعم رواد ورائدات الأعمال، وتحفيز وتسريع نمو الأعمال بما يتيح فرصاً استثمارية، تساهم في خلق فرص وظيفية مستدامة لأبناء وبنات الوطن.

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