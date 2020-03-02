شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقفز 4.5% مع تبدد القلق بشأن كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قفزت أسعار النفط أكثر من أربعة بالمئة، بعد تسجيل أدنى مستوياتها في عدة سنوات في وقت سابق اليوم الاثنين، حيث تغلبت الآمال في تعميق خفض إنتاج أوبك وخطوات تحفيز من البنوك المركزية على بواعث القلق حيال تضرر الطلب من جراء تفشي فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت عند 51.91 دولار للبرميل، مرتفعا 2.24 دولار بما يعادل 4.5 بالمئة، ليتجاوز أدنى مستوياته منذ يوليو 2017 الذي سجله في وقت سابق عند 48.40 دولار.

وعلى الضفة الأخرى للأطلسي، سجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط أقل سعر له في 14 شهرا عند 43.32 دولار، لكنه تعافى بعدها إلى 46.65 دولار، مرتفعا 1.89 دولار أو 4.2 بالمئة.