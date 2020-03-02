شكرا لقرائتكم خبر عن «سكني» يقدم خدمات عقارية لموظفي منظومة التجارة والان نبدء بالتفاصيل

دشنت وزارة التجارة بالتعاون مع الاسكان، المعرض الخاص ببرنامج سكني، والذي يقدّم لموظفي منظومة التجارة، عروض ومزايا وفرصة تملّك الوحدة السكنية، وعدة خدمات عقارية.

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