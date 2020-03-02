شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.1% بمستهل تعاملات الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع كبير متأثرة بمخاوف فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 12356 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 1672 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 13967 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 4636 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل مستوى 1134 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 1244 نقطة.

وفى سياق متصل أعلنت شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، عن نتائجها المالية خلال عام 2019، وحققت الشركة إيرادات بلغت 5.5 مليون دولار مقابل 14.6 مليون دولار عن العام السابق على الرغم من الأداء القوى لاستثماراتها المباشرة والتى لا تنعكس على النتائج لعدم تجميعها فى النتائج المالية، وبالتالى لا ينعكس أداؤها إلا من خلال توزيعات الأرباح، وبلغت الخسائر 6.1 مليون دولار بعد خصم الضرائب مقابل صافى ربح 294 ألف دولار العام الماضى.