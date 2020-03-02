شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود 8 قطاعات على رأسها البنوك، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 4.46% رابحا 245.78 نقطة ليصل إلى مستوى 5761.64 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 5.66% رابحاً 339.28 نقطة ليصل إلى مستوى 6330.30 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.28% رابحاً 58.78 نقطة ليصل إلى مستوى 4637.96 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 2.16%، رابحا 100.51 ليصل إلى مستوى 4760.78 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 205.9 مليون سهم بقيمة 50.8 مليون دينار كويتى عبر 9683 صفقة.

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وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 6.10%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 6.10%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.83%، ثم قطاعى العقار والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.30%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.63%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.36%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.61%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.55%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.04%.

وجاء سهم "الشركة الوطنية للرماية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.99%، تليه شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 15.24%، ثم يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 12.70%، فيما تصدر سهم "شركة بيت الأوراق المالية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 16.05% ثم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 10.78%، ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 10%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة بيت الأوراق المالية، عن إتمام شهر قرار الاندماج لكل من شركة بيت الأوراق المالية وشركة الأمان للاستثمار، وعليه سوف تقوم الشركات الداخلة فى عملية الاندماج بالبدء فى التنفيذ فور الحصول على موافقة هيئة أسواق المال، مضيفة أن الأثر المالى المتوقع هو زيادة أصول الشركة وحقوق ملكيتها بالقيمة العادلة لأصول وخصوم شركة الأمان للاستثمار التى سوف يتم نقلها للشركة عند إتمام عملية الاندماج وقدرها 10.231 مليون دينار كويتى.