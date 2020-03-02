شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 1.06% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 1.06% خاسراً 100.95 نقطة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ليصل إلى مستوى 9399.75 نقطة، وسط انخفاض جماعى للقطاعات، مع ظهور فيروس "كورونا" في دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بمستهل التعاملات، 68.6 مليون سهم بقيمة 151.8 مليون ريال عبر تنفيذ 3100 صفقة، وتراجعت 29 شركة، فيما ارتفعت 11 شركة، ولم يتغير سهمين.

وهبطت كافة قطاعات بورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.60%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.71%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.50%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.40%، فقطاع العقارات بنسبة 0.37%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%.

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وفى سياق آخر، أعلنت شركة صناعات قطر، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت أمس الأحد، حيث تمت الموافقة على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية، حيث تم سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وخطط الشركة، وتمت المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية المُوحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

كما تمت المصادقة على القوائم المالية المُوحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركة عن عام 2019، تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.40 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم.

كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحديد مكافآتهم، تم تعيين ديلويت آند توش كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتحديد أتعابهم.