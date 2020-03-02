شكرا لقرائتكم خبر عن سهم البنك الأهلى المتحد يدفع بورصة البحرين للمنطقة الخضراء بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.12% رابحا 34.08 نقطة ليصل إلى مستوى 1638.64 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.2 مليون سهم بقيمة 118.3 ألف دينار.

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وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 144.90% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 6.60%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.87% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.90%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.11% مدفوعا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.49%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة استيراد الاستثمارية، عن موعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 25 مارس، لمناقشة قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة في 19 مارس عام 2019 والتصديق عليه، وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، والمصادقة عليه، الاستماع إلى تقرير مدققى الحسابات الخارجية حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، واعتماد توصية مجلس الإدارة بتحويل مبلع 725 مليون دينار بحرينى إلى حساب الاحتياطى، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 10 فلس للسهم الواحد بقيمة 1.395 مليون دينار بحرينى.

وفى سياق آخر أعلن مصرف السلام البحرين، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بن فقيه للاستثمار العقارى، لتقديم تسهيلات تمويلية عقارية تنافسية للعملاء الراغبين فى شراء مسكن فى مشروع السدرة فى ديار المحرق.