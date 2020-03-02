شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 2.17% بمستهل تعاملات جلسة الاثنين وسط صعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.17% رابحا 53.61 نقطة ليصل إلى مستوى 2527.43 نقطة، مدفوعا بصعود جماعى للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 48 مليون سهم محققة ما قيمته 62 مليون درهم من خلال تنفيذ 946 صفقة لعدد 26 سهما، وارتفع 24 سهما، وانخفض سهم واحد، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 3.73%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 3.61%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 3.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.93%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.46%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.10%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.09%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.52%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف عجمان بنسبة 12.14%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 4.62%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 7.98%، ثم سهم ناسداك دبى بنسبة 0.93%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 4.2 مليون ورقة بقيمة 14.3 مليون درهم.

وفى سياق آخر أعلنت شركة أرامكس، عن نتائجها المالية خلال عام 2019، وحققت نمو فى الإيرادات بنسبة 3% خلال عام 2019 لتصل إلى 5.246 مليون درهم مقارنة مع 5.086 مليون درهم فى عام 2018، وارتفع صافى الأرباح بنسبة 1% إلى 497.4 مليون درهم مقارنة مع 492.6 مليون درهم خلال عام 2018، مضيفة أن هذا الأداء القوى والمرونة العالية فى نتائج الأعمال، جاء على الرغم من جميع الظروف الصعبة التى تمر بها مختلف الأسواق، واستمرار تأثير التحديات الاقتصادية والعالمية وضغوط للتسعير على أعمال الشركة الأساسية فى ظل المتغيرات المتسارعة التى يشهدها القطاع.

وفى سياق آخر أعلن مصرف السلام البحرين، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بن فقيه للاستثمار العقارى، لتقديم تسهيلات تمويلية عقارية تنافسية للعملاء الراغبين فى شراء مسكن فى مشروع السدرة فى ديار المحرق.