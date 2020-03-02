شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستأنف الانخفاض – تحليل - 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار مقابل الفرنك تداولاته السلبية بشكل ملحوظ ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.9588، ونحتاج لمراقبة السعر عند وصول هذا المستوى، حيث إن كسره سيضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي تصل أهدافه التالية إلى 0.9435، بينما الصمود أمام الضغط السلبي الحالي سيدفع السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مستوى 0.9712 مبدئياً.

وبشكل عام، سيبقى السيناريو السلبي فعالاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.9712 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9560 والمقاومة 0.9700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط