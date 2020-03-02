شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض بقوة – تحليل - 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بسلبية قوية يوم أمس ليحقق هدفنا المنتظر عند 0.6500 ويقترب من حاجز 0.6400، مع ملاحظة أن السعر يرتد صعوداً ليقترب من اختبار مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار استئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يصل هدفه التالي إلى 0.6345.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 0.6635 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6450 والمقاومة 0.6570
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي ينخفض بقوة – تحليل - 02-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.