شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض بقوة – تحليل - 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بسلبية قوية يوم أمس ليحقق هدفنا المنتظر عند 0.6500 ويقترب من حاجز 0.6400، مع ملاحظة أن السعر يرتد صعوداً ليقترب من اختبار مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار استئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يصل هدفه التالي إلى 0.6345.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 0.6635 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6450 والمقاومة 0.6570

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط