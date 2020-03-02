شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحاول التعافي – تحليل - 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر عقود خام برنت دعم قوي عند مستوى 49.87، ليتداول بإيجابية ويختبر مقاومة القناة اللحظية الهابطة، وبحسب قواعد التداول داخل القنوات السعرية، فإننا بانتظار ارتداد هابط لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي تبدأ أهدافه بكسر المستوى المذكور لفتح الطريق أمام زيارة مستوى 48.00.
من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الرئيسي الهابط، مع الانتباه إلى أن اختراق 51.30 سيمد مكاسب سعر خام برنت لتصل إلى 53.20 قبل أي محاولة سلبية جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.50 والمقاومة 52.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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