شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبدأ بإيجابية – تحليل - 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر النفط تداولات اليوم بميل صاعد ملحوظ ليختبر مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي والوصول إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار الارتداد هبوطاً من المناطق الحالية لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يستهدف مستوى 43.00 كمحطة سلبية تالية.

لذلك، سيبقى السيناريو الإجمالي الهابط مرجحأً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 46.60 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تستهدف مناطق 49.40 كمحطة تالية قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 47.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط