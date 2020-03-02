شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق الهدف السلبي – تحليل - 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر الفضة بقوة يوم الجمعة الماضي لينجح بالوصول بفارق نقاط قليلة عن هدفنا المنتظر عند 16.33، مع ملاحظة أن السعر يرتد صعوداً بشكل ملحوظ ليتجاوز مستوى 16.96 ويحاول الثبات فوقه، مما يشير إلى أن السعر في طريقه لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية تعزز فرص تحقيق مزيد من الارتفاع.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد تداولات إيجابية خلال الجلسات القادمة، والأهداف تبدأ عند 17.60 وتمتد إلى 18.38، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 16.33 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر لتكبّد مزيد من الخسائر.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.80 والمقاومة 17.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد