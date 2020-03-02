الذهب يتكبّد خسائر قوية – تحليل - 02-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقّف انخفاض سعر الذهب الحاد عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% للارتفاع الذي تم قياسه من 1453.11 إلى 1689.33، ويبدأ اليوم بميل صاعد ملحوظ ليعود إلى القناة الفرعية الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يقدّم إشارات على عودة السعر لاستئناف المسار الرئيسي الصاعد، خصوصاً وأن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية الآن نتوقع أن تحفّز السعر على تحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة.
لذلك، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، والأهداف تبدأ باختراق مستوى 1633.58 لفتح الطريق أمام زيارة القمة المسجّلة مؤخراً عند 1689.33 كهدف إيجابي تالي، مع الانتباه إلى أن كسر 1571.22 سيضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي سيهدد دعم القناة الرئيسية الصاعدة ويفتح باب التحول نحو الانخفاض على المدى القصير والمتوسط.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1580.00 والمقاومة 1635.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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