شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يواجه ضغط سلبي قوي – تحليل - 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي هبوطاً بشكل قوي يوم الجمعة الماضي بعد صمود مقاومة القناة الصاعدة أمام محاولات السعر الإيجابية، وبحسب قواعد التداول داخل القنوات السعرية، فإن السعر في طريقه لزيارة دعم هذه القناة عند 1.3255.

من هنا، فإن الاتجاه الهابط سيكون متوقعاً لهذا اليوم، يدعمه الافتتاح السلبي اليوم، مع الانتباه إلى أن الفشل بكسر مستوى 1.3328 سيقود السعر لاستئناف التداولات الإيجابية والتوجه نحو 1.3470 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3260 والمقاومة 1.3400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط