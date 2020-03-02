شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يتكبّد خسائر قوية – تحليل - 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض زوج الدولار مقابل الين بقوّة يوم الجمعة الماضي لينجح بتحقيق هدفنا المنتظر عند 108.34 وتجاوزه ليلامس مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 107.42، مع ملاحظة أن السعر يعيد اختبار المستوى الأول الذي يتحوّل إلى مقاومة لحظية الآن، لنرجّح الارتداد هبوطاً لاستئناف المسار الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر 107.42 سيدفع السعر إلى 106.28 كهدف سلبي تالي.

لذلك، سيبقى السيناريو السلبي مسيطراً على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن اختراق مستويات 108.34 ثم 109.25 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للارتفاع من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.40 والمقاومة 108.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط