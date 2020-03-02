شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يلامس الهدف – تحليل - 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بملامسة هدفنا المنتظر عند 1.2736 وارتد صعوداً من هناك، في طريقه لاختبار محتمل لمستوى 1.2920، حيث يتأثر السعر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكننا نلاحظ أن السعر يستمر بالتحرك داخل القناة التصحيحية الهابطة التي تظهر بالصورة، ويقع تحت ضغط سلبي قادم من المتوسط المتحرك 50.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لامتداد الموجة التصحيحية الهابطة لتستهدف مستوى 1.2552 كمحطة رئيسية تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.2930 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2730 والمقاومة 1.2900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط