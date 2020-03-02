شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف الارتفاع – تحليل - 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج اليورو مقابل الدولار ارتفاعاً جديداً ليلامس مستوى 1.1063 ويستقر عنده، ويقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارة تقاطع إيجابي الآن تدعم فرص اختراق المستوى المذكور لفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب اللحظية، مع الإشارة إلى أن المحطة التالية تصل إلى 1.1130.

لذلك، سيبقى الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بتحقيق الاختراق المطلوب وكسر مستوى 1.1008 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للعودة إلى المسار الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0980 والمقاومة 1.1130

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد