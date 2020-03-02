الاقتصاد

بورصة البحرين تدرج أذون خزانة بقيمة 35 مليون درهم

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت بورصة البحرين، عن إدراج جديد بسوق أذونات الخزينة بقيمة 35 مليون دينار (92.94 مليون دولار) صادرة عن مصرف البحرين المركزي نيابةً عن الحكومة.

وأفادت البورصة في إفصاح على موقعها الإلكتروني أن أسعار فائدة الإصدارات التي تضم أذونات خزينة وصكوك تأجير إسلامية قصيرة الأجل، تتراوح بين 2.47% ولفترة ستة أشهر.

وتعتبر سوق أذونات الخزينة ببورصة البحرين الأكبر على مستوى المنطقة من حيث عدد الإصدارات المدرجة حالياً والمزمع إدراجها مستقبلاً.

يشار إلى أن مصرف البحرين المركزي كشف في مطلع الشهر الماضي عن تغطية إصدار جديد من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية البالغ قيمته 70 مليون دينار بنسبة 128%.

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