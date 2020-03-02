شكرا لقرائتكم خبر عن أفكار القابضة تسعى للاستحواذ على تابعة لـ"الوطنية الاستهلاكية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة عن تسلمها كتابا برغبة شركة أفكار القابضة بالاستحواذ على كامل حصص إحدى شركاتها التابعة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن الشركة التابعة المعني بها هي الشركة الوطنية للمنتجات الورقية، التي تمثل كامل الحصص المملوكة فيها ما نسبته 99% بقيمة 1.1 مليون دينار.

وأوضحت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن التفاصيل النهائية في حالة الموافقة على العرض بعد اجتماع مجلس الإدارة، مشيرة إلى أن المعلومة السابقة لا يوجد أثر لها في الوقت الحالي، موضحة بأن الأثر المالي سيتم تحديده في حال تم الاتفاق.

يشار إلى أن أرباح الشركة ارتفعت بنحو 2482% في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل إلى 31.99 ألف دينار، مقابل أرباح بقيمة 1.24 ألف دينار للفترة المماثلة من عام 2018، بحسب بيانات على موقع بورصة الكويت.