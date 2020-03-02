شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي: عقود تمويل المساكن ترتفع 150% في يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن ارتفاع عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد بالسعودية بنسبة 150% لتصل إلى 23.668 ألف عقد خلال شهر يناير الماضي.

واستحوذت البنوك التجارية على 94% من قيمة هذه العقود، بينما أبرمت 6% منها عن طريق شركات التمويل العقاري، بحسب "العربية".

يشار إلى أن التمويل السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف التجارية وشركات التمويل في السعودية، ارتفع خلال أول ثمانية أشهر من العام الماضي بنسبة 160%، مسجلا 43.8 مليار ريال، مقابل 16.9 مليار ريال في الفترة نفسها من العام 2018.

وتعزى الطفرة الكبيرة في التمويل السكني الجديد للأفراد إلى برامج الإسكان الحكومية، ومنها برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، الذي يستهدف تخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 100 ألف قرض عقاري مدعوم.