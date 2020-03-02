شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع الخاص غير النفطي السعودي ينمو 3.3% في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق القطاع غير النفطي بالسعودية زيادة قدرها 3.3% بنهاية عام 2019، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وأظهرت البيانات أن ذلك الارتفاع جاء نتيجة النمو في القطاع الخاص بنسبة 3.8%، وفقا لـ"العربية".

وحقق الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نموا سنويا بلغت نسبته 0.3% في عام 2019، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.4% في عام 2018.

Advertisements

والنمو المحقق خلال العام الماضي، يرجع للارتفاع المحقق بأنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.3%، وأنشطة التأمين وخدمات الأعمال بنسبة 8% وأنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 5.6%.

في حين حقق القطاع النفطي تراجعا قدره 3.6% في عام 2019، نظرا لتحقيق بعد الأنشطة الاقتصادية نموا سالبا، إذ سجلت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه أقل معدل نمو بانخفاض قدره 4%، تليها أنشطة البترول والغاز الطبيعي بانخفاض قدره 3.7%، ثم نشاط تكرير البترول بانخفاض قدره 3.2%.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية 2.974 مليار ريال العام الماضي، محققا ارتفاعا قدره 0.8% عن العام السابق.