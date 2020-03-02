شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع 1% مع توقعات خفض الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين، منتعشا من تراجع حاد عم المعادن النفيسة في الجلسة السابقة، وسط آمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية لتخفيف أثر فيروس كورونا سريع الانتشار.

وبحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.2 بالمئة إلى 1603.99 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 2.5 بالمئة لتسجل 1605.20 دولار.