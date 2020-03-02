«ستروين الفرنسية» تقود ثورة في عالم السيارات .. «AMI» سهلة القيادة وتناسب الجميع حتى الأطفال .. ثمنها أقل من أسعار «سيارة مستعملة»

كشفت شركة ستروين الفرنسية لصناعة السيارات عن سيارة كهربائية صغيرة أطلقت عليها اسم "امي".

وذكرت شبكة "سي أن أن" الأميركية، مساء الجمعة، أن السيارة الصغيرة صممت لكي تكون رخيصة بقد الإمكان إذ يبلغ ثمنها نحو 6600 دولار أميركي.

وسيكون من الصعب الحصول على سيارة مستعملة بحالة جيدة بنفس هذا السعر.

وبالنسبة إلى أولئك الذين لا يملكون مالا كافيا، يمكنهم استئجار سيارة ستروين لقاء مبلغ زهيد في الشهر، بحسب موقع "ذا فيرج" التقني.

وتبدو السيارة من بعيد وكأنها غسالة ملابس، بسبب صغر حجمها، إذ لا تتسع سوى لشخصين، ويبلغ طولها 2.41 متر.

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وتختلف عن بقية المركبات إذ إن شكل مقدمتها تطابق خلفيتها، والباب الأيمن تماما مثل الباب الأيسر.

ولا تزيد سرعتها عن 45 كيلومترا في الساعة، وتبلغ قوة محرك "امي" 8 أحصنة فقط.

ونشرت شركة ستروين الفرنسية شريط فيديو للسيارة الجديدة على قناتها بموقع "يويتوب"، قائلة إن السيارة كهربائية 100 في المئة.

وتزود الشحنة الكهربائية السيارة الجديدة بطاقة تمكنها من السير لمسافة 70 كيلومترا.

وبحسب موقع "ذا فيرج"، فإن بوسع الفتية الذين يبلغون من العمر (14 عاما) قيادة هذه المركبة الكهربائية، ذلك أن سرعتها تطابق السرعة القصوى للدراجات الكهربائية في أوروبا.