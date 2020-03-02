شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسمنت بالأسواق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 2-3 - 2020 استقرارا بالسوق محلي حيث سجل سعر الطن داخل المصنع 640 جنيها وحتى 720 جنيها وذلك حسبما أعلنت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي أشارت إلى أن سعر الطن للمستهلك يبدأ من 740 جنيها و يصل بحد أقصى 820 جنيها للطن.

وأكد أحمد الزينى ، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ان اسعار الأسمنت شهدت استقرارا اليوم وسجل سعر الطن تسليم المصنع ليبدأ من 640 جنيها وحتى 720 جنيها بحد أقصى في حين يبدأ سعر المستهلك بعد حساب تكاليف النقل والتحميل وهامش الربح للتأجر ليبدأ سعر الطن من740 حتى 820 جنيها الطن.

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وأشاد رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، بدور مصانع الاسمنت الوطنية فى خفض الأسعار داخل السوق المصرى خلال الأيام الماضية، مشيرا الى انها اثبتت كفائتها وجودتها عالميا بفضل الجهود الوطنية للحفاظ على الصناعة المصرية للأسمنت .

والجدير بالذكر أن شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أكدت على أن أسعار الأسمنت قد تشهد انخفاضا مع بداية العام وذلك لعدة عوامل متعددة منها زيادة عدد المصانع الوطنية في مصر وهو ما يخلق تنافس بين المصانع وبعضها حيث يمثل السعر احد عناصر المنافسة بين الشركات وبعضها إضافة إلى الغروض التسويقية التي تقدمها الشركات للتجار و الموردين، تعد الأسعار العالمية احد العناصر التي تساهم في تراجع الأسعار وانخفاض سعر الطن، بخلاف تراجع المبيعات مع زيادة الإنتاج المحلي من الأسمنت، جميعها عناصر تساهم في خفض الأسعار بالسوق.