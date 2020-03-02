شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. خفض الغاز لـ 3 دولارات يزيد منافسة وصادرات شركات الأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المحاسب عماد الدين مصطفى ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن خفض سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز من 4.5 دولار إلى 3 دولارات ، يزيد من تنافسية شركات الأسمدة المصرية ، ويعزز من الاستثمار في هذا المجال كما يساهم في خلق فرص عمل جديدة .

أضاف عماد الدين مصطفى لـ " الخليج 365" أن شركات الأسمدة العالمية تحصل على الغاز بسعر أقل من مصر بنسب تتراوح من 30% الى 40% ،وبالتالي فخفض السعر لشركاتنا يزيد المنافسة والتواجد في الأسواق العالية ، كاشفا أن مصر تنتج سنويا من 22 إلى 23 مليون طن أسمدة ، يتم استهلاك فقط 9 الى 10 مليون طن.

أضاف أن الشركات مطالبة التصدير لتسويق منتجها ،وأيضا لدعم الاقتصاد المصرى وفق خطة الدولة ، خاصة أن صادرات الأسمدة تأتى في المرتبة الثانية بعد صادرات المواد البترولية.

Advertisements

أضاف عماد الدين مصطفى ، إننا نريد تعظيم الاستفادة من السماد بتعديل أسعار الغاز ،مما يساهم فى زيادة ربحية الشركات ، وقدرتها على المنافسة وزيادة الصادرات بما يعود بالنفع على الصناعة ، لافتا أن خفض سعر الغاز سيحسن من أوضاع الشركات ،ويساعدها على عمل عمرات وتأهيل المصانع ،وبالتالي سيزيد الاستثمار فى تلك المصانع مما يفتح الباب أمام تعيين عمالة جديدة وتغطية كافة الاحتياجات وانعكاس ذلك على الاقتصاد ،علاوة على تحول الشركات الخاسرة الى رابحة .

وطالب رئيس القابضة الكيماوية بإلغاء توريد شركات الأسمدة الازوتية نحو 8 شركات أسمدتها لوزارة الزراعة بأقل من ثمن تكلفتها ،حيث تسلم الشركات 55% من انتاجها لوزارة الزراعة بقيمة 3 الاف جنيه لكل طن ،وهو يؤثر سلبا على اقتصاديات الشركات التي تدعم من أموالها المزارعين ، موضحا اننا طالبنا من كافة الجهات النظر في ها الامر .