شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع والشهر في مجملها إيجابية مع الآمال في تحفيز عالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات هذا الأسبوع وشهر آذار/مارس على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت كل مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية اليوم الاثنين.

ويأتي ذلك وسط آمال المستثمرين في اعتماد صانعي السياسة النقدية لدى المصارف المركزية العالمية سياسات تحفيزية للتغلب على الآثار الاقتصادية الضارة لوباء فيروس كورونا وبالأخص بعد أدت المخاوف الوبائيى لفقد أكثر من 5$ تريليون من قيمة الأسهم العالمية الأسواق الأسبوع الماضي.

هذا وتسعر الأسواق أقدام بنك استراليا الاحتياطي على استأنف خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري وخفضها بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.50% في اجتماع غداً الثلاثاء عقب تثبيتها في الاجتماعات الثلاثة السابقة وفي أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس العام الماضي للأدنى لها على الإطلاق عند 0.75%.

كما تسعر الأسواق قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي هو الأخر باستأنف خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال العام الجاري هو الأخر وخفضها بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 1.00% و1.25% في اجتماع 17-18 آذار/مارس الجاري وفي أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس العام الماضي إلى ما بين 1.50% و1.75%.

وتابعنا منذ قليل أفادت محافظ بنك اليابان هارهيكو كورودا بأن البنك المركزي الياباني سيتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، ما ساهم بدورة في تهدئة القلق الذي ينتاب المستثمرين في الأسواق وبالأخص عقب أظهر بيانات القطاع الصناعي والخدمي للصين أسوء من أداء على الإطلاق خلال الشهر الماضي.

Advertisements

وبالنظر إلى تطورات فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية، فقد أودى حتى الآن بحياة قرابة 3,000 شخص وتم تأكيد وجود ما لا يقل على 85,000 حالة مصابة في جميع أنحاء العالم بالتزامن مع عمل السلطات بشكل مكثف على احتواء العدوى وبالأخص في الصين، إيران وإيطاليا بالإضافة إلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.11% ليربح 16.74 نقطة ويصل إلى المستوى 1,527.61، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 1.11% ليربح هو الأخر 234.91 نقطة ويصل إلى المستوى 21,377.87.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 3.00% ليربح 118.39 نقطة ويصل إلى المستوى 4,058.44، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 2.82% ليربح هو الأخر 81.31 نقطة ويصل إلى المستوى 2,961.61.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.86% ليربح 221.07 نقطة ويصل إلى المستوى 26,351.00، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.32% ليربح هو الأخر 26.16 نقطة ويصل إلى المستوى 2,013.17.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 1.86% ليخسر 209.73 نقطة ويصل إلى المستوى 11,051.43، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.61% ليخسر هو الأخر 39.41 نقطة ويصل إلى المستوى 6,401.80.