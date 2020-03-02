شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يسقط لأدنى مستوياته في 13 شهر – تحليل صباحي – 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هوى المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتكبد المؤشر خسائر بلغت نسبتها -3.71% بما يعادل -283.241 نقطة، وهو أكبر انخفاض يومي للمؤشر منذ 11-10-2018، في ظل توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليكسر المؤشر بهذا الانخفاض مستوى الدعم المهم 7,396.60.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة استقرار تداولاته أدنى مستوى 7,396.60، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 7,001.94.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,200.00 ومستوى المقاومة 7,473.27.