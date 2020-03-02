أرامكو السعودية يصل لدعمه التاريخي – تحليل صباحي – 02-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أرامكو السعودية (2222) في آخر جلساته، ليستند إلى مستوى الدعم المحوري 32.60، ليسجل السهم أدنى سعر تاريخي له في تلك الجلسة عند 32.35، ليغلق على خسائر بلغت نسبتها -2.10% بما يعادل -0.70 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 32.60، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 31.64.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.20 ومستوى المقاومة 33.00.
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