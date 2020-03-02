شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء طوكيوم لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الانماء طوكيوم (8312) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 16.00، ارتد منه انخفاضاً ليحول تلك المكاسب إلى خسائر في نهاية التداولات بلغت نسبتها -4.99% بما يعادل -0.74 نقطة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 14.80، مصحوباً بارتفاع كبير في احجام التداول، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد بالمدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لاستمرار الدعم الإيجابي لتداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لذلك تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة 14.80، ففي حالة إن نجح في اختراق تلك المقاومة سيفتح له المجال لتحقيق المزيد من المكاسب، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 18.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 16.00.