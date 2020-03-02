شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يستعد لكسر دعم محوري – تحليل صباحي – 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم كيمانول (2001) انخفاضاً في آخر جلساته، ليتكبد خسائر بلغت نسبتها -9.76% بما يعادل -0.78 نقطة، ليصل السهم بهذا الانخفاض إلى مستوى الدعم المحوري 7.18، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 7.18، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 6.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.65 ومستوى المقاومة 7.79.