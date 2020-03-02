شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يتصدر القائمة الحمراء – تحليل صباحي – 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سهم النقل الجماعي (4040) للسقوط الحر في آخر جلساته، ليتصدر بتلك الخسائر قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، ليسجل تراجعاً بلغت نسبته -9.99% بما يعادل -1.70 نقطة، وذلك بضغط سلبي لتداولات السهم دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليكسر بذلك خط اتجاه رئيسي صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ لأحجام التداول.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد كسره للدعم الحالي 15.50، ليستهدف مستوى الدعم 13.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.40 ومستوى المقاومة 16.50.