شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سامبا (1090) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليصل السهم بانخفاضه الأخير إلى الاستناد لمستوى الدعم المحوري 25.40، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -3.72% بما يعادل -1.00 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 25.40، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 22.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.20 ومستوى المقاومة 26.85.