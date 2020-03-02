شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت أم القرى يتراجع للجلسة الخامسة على التوالي – تحليل صباحي – 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أسمنت أم القرى (3005) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ في أحجام التداول، ليسجل خسائر هي الخامسة على التوالي بنسبة بلغت -5.81% بما يعادل -1.42 نقطة، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد بالمدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 26.30، ليستهدف مستوى الدعم 20.22.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.22 ومستوى المقاومة 24.18.