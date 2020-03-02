شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يتخطى منتصف المسافة لآخر موجة صاعدة – تحليل صباحي – 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليكسر السهم مستوى الدعم 10.12، فهذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 5.78 إلى 14.46)، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.78% بما يعادل -0.18 نقطة، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 10.12، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 9.10 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.10 ومستوى المقاومة 10.50.