شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم سيسكو (2190) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -9.96% بما يعادل -2.32 نقطة، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرض السهم لضغطه السلبي بتداولاته القادمة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 23.20، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 19.98.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.98 ومستوى المقاومة 22.20.
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