شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج لتدريب يواصل سقوطه – تحليل صباحي – 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم الخليج للتدريب (4290) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتخطى السهم في آخر جلساته دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -4.79% بما يعادل -0.74 نقطة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 13.88، طيلة ثبات المقاومة 15.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.10 ومستوى المقاومة 15.00.