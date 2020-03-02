شكرا لقرائتكم خبر عن 116 مليون كمام باليوم ... هذا مافعلته الصين والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات رسمية اليوم (الاثنين) أن الإنتاج اليومي لأقنعة الوجه في الصين بلغ 116 مليون وحدة اعتبارا من يوم السبت ، أي 12 ضعف الرقم المسجل في 1 فبراير ، حيث يتحرك التوسع في الإنتاج إلى أعلى مستوياته.

وبحلول نهاية فبراير ، زادت الطاقة الإنتاجية اليومية للأقنعة في الصين بأكثر من خمسة أضعاف من 1 إلى 110 مليون وحدة ، والتي جاءت بمقاييس طبية وغير طبية ، حسبما ذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.