شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى فرنسى و"هندسة عين شمس" يتنافسان على مشروع بوابات السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بوزارة النقل تنافس اثنين من المكاتب الاستشارية للفوز بالقيام بالأعمال الاستشارية لمشروع تركيب بوابات إلكترونية بمحطات السكة الحديد لمواجهة التهرب من شراء التذاكر ومحاولة استقلال القطارات بدون تذاكر، وأن المكتبين المتنافسين هما المكتب الاستشارى الفرنسى "سيسترا" والمكتب الاستشاري بكلية هندسة عين شمس، وأن كلا منهما تقدم بعروضه الفنية والمالية.

وأضافت المصادر لـ " الخليج 365 " أنه بدأت أعمال تقييم وفحص العروض المتقدمة، متوقعة اختيار المكتب الاستشاري الفائز خلال أيام ضمن الطرح العام الذى قامت به هيئة السكة الحديد لاختيار مكتب استشارى يقوم بالأعمال الاستشاري لمشروع تركيب بوابات بمحطات السكة الحديد، وأن المكتب الذى سيفوز سيقوم بمراجعة المواصفات التي حددتها هيئة السكة الحديد للبوابات بجانب الإشراف على إجراءات الطرح لاختيار الشركة ستورد وستركب هذه البوابات والإشراف على أعمال التركيب نفسها.

وقالت المصادر ، إن هيئة السكة الحديد تعتزم شراء 300 بوابة إلكترونية خلال المناقصة التى تخطط لطرحها قريبا لتركيبها على مداخل 4 محطات رئيسية كمرحلة أولى هي القاهرة والجيزة وسيدى جابر والإسكندرية، لافتة إلى أن هناك لجنة وزارية مشكلة من وزير النقل المهندس كامل الوزير للإشراف على تنفيذ مشروع تركيب بوابات إلكترونية بمحطات السكة الحديد شبيهة ببوابات محطات مترو الأنفاق.

وأوضحت المصادر، أن البوابات الإلكترونية ستغطى كافة مداخل ومخارج أرصفة المحطات الـ 4، وأنه تم اختيار محطات القاهرة والجيزة وسيدى جابر والإسكندرية بالمرحلة الأولى من مشروع تركيب بوابات إلكترونية على مداخل ومخارج أرصفة محطات بالسكة الحديد باعتبارها الأكثر كثافة ركاب على مستوى محطات الجمهورية.

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وأشارت المصادر ، أن المشروع يشمل تركيب بوابات إلكترونية على على مداخل ومخارج كافة محطات السكة الحديد تباعا، وستكون الأولوية في البداية للمحطات الرئيسية والأكثر كثافة ركاب من أجل مواجهة ظاهرة التهرب من التذاكر، مشيرة إلى أن اللجنة الفنية المشكلة للإشراف على تنفيذ المشروع مشكلة من وزارة النقل وهيئة السكة الحديد وشركة مترو الأنفاق، حيث تخطط وزارة النقل إلى تكرار ونقل تجربة البوابات الإلكترونية الجديدة التي تم تركيبها مؤخرا بمحطات المترو إلى محطات السكة الحديد.

وكانت مصادر مسئولة، أكدت فى تصريحات سابقة، أن عبور البوابات التى تسعى السكة الحديد لشرائها سيكون باستخدام التذاكر سواء تذاكر القطارات العادية أو القطارات المكيفة، بجانب استخدام البطاقات الائتمانية حيث سيتم خصم قيمة الرحلة من الركاب من خلال البطاقة الائتمانية الخاصة مباشرة بدون شراء تذاكر من شبابيك الحجز بالمحطات أو حتى عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة أو أبليكشن الحجز المتاح على الموبايلات، لافتة إلى أنه سيتم خصم قيمة الرحلة من البطاقة الائتمانية من خلال تسجيل الدخول والخروج بالبوابات الإلكترونية التى سيتم تركيبها على مداخل أرصفة المحطات.

ولفتت المصادر، إلى أن البوابات التى سيتم شراؤها وتركيبها على مداخل أرصفة المحطات ستتمتع بتكنولوجيا تسمح لها قراءة بيانات التذاكر المكيفة والعادية معا بما يسمح فقط لحاملى التذاكر بعبور هذه البوابات، سواء كانت تذاكر القطارات المكيفة أو العادية بنوعيها المميزة والمطورة، مشيرة إلى أنه سيتم ربط البوابات الإلكترونية بأجهزة تقرأ التذاكر العادية والمكيفة ويتم التعرف على التذاكر التى يتم شراؤها من شبابيك الحجز بالمحطات أو أى وسيلة دفع إلكترونى والركاب الحاملين للتذاكر الذين يعبرون فعليا البوابات وكذلك الذين يحملون تذاكر ولم يعبروا من هذه البوابات، وكذلك من عبر باستخدام بطاقة ائتمانية فى حالة تطبيق مقترحها.

وأفادت المصادر، أن البوابات ستكون مزودة بخاصية تمكنها من قراءة التذاكر التى يتم شراؤها إلكترونيًا سواء من خلال الموقع الإلكترونى لهيئة السكك الحديدية أو أبليكشن الحجز الموجود على الموبايلات، بما يسمح لحاملى التذاكر بكافة أنواعها بعبور هذه البوابات، كما أن البوابات الجديدة ستكون مشابهة للبوابات التى تم تركيبها مؤخرا بخطوط المترو وستركب بالمحطات على مداخل الأرصفة وليس من خارج المحطات.