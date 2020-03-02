شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الشهر والأسبوع الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية ليعكس ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 12 من آذار/مارس 2009 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:37 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.74% إلى مستويات 0.6535 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6487، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6536، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.6460، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الشهر والأسبوع الماضي عند 0.6515.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 44.3 مقابل 45.4 في كانون الثاني/يناير الماضي، وجاء ذلك قبل كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت انكماش 0.1% مقابل نمو 0.3% في كانون الثاني/يناير، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.6% مقابل 1.8%.

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وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر الأرباح التشغيلية للشركات والتي أظهرت اتساع التراجع 3.5% مقابل 0.6% والتي عدلت من تراجع 0.8% في الربع الثالث الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 1.2%، وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل الاسترالي مع صدور قراءة مؤشر إعلانات الوظائف والتي أظهرت ارتفاع 0.7% مقابل ارتفاع 0.4% في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء لقرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي مع صدور بيان البنك المركزي الاسترالي لأسعار الفائدة وسط التوقعات بخفضها بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.50% عقب تثبيتها الاجتماع السابق للاجتماع الثالث على التوالي في أعقاب خفضها العام الماضي ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.75%، وذلك قبل أن نشهد بعد غداً الأربعاء الكشف عن بيانات النمو للربع الرابع الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 50.8 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 51.9 في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر ارتفاعاً 0.6% مقابل تراجع 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 50.5 مقابل 50.9 في كانون الأول/ديسمبر، كما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.2 مقابل 53.3 في كانون الأول/ديسمبر.