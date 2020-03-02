شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش القطاع الصناعي والخدمي في الصين خلال شباط/فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) واللتان أفادتا بانكماش القطاع الصناعي إلى ما قيمته 35.7 مقابل اتساع عند ما قيمته 50.0 في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش عند 45.1، وانكماش القطاع الخدمي إلى ما قيمته 29.6 مقابل 54.1 في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 51.4.

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