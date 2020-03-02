شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: توافق على تصدير 183 ألف شتلة عنب وفراولة و24 طن تقاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تمت الموافقة على تصدير 183 ألف شتلة فواكه متنوعة للسعودية والأردن لأصناف العنب والفراولة خلال أسبوع ، وأكدت لجنة التقاوى أن جميع الشتلات والتقاوى المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية التى تطلبها دول التصدير ، وجارى الموافقات على شحنات تصدير الشتلات والتقاوى.

وقال المهندس محمود عطا عضو اللجنة ورئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، في تصريحات لـ " الخليج 365 " ، إنه تمت الموافقة علي تصدير 80 ألف عقلة عنب فليم سيدلس وتين برشومي إلي السعودية، بالإضافة الى الموافقة علي تصدير 100 ألف شتلة فراولة مبردة إلي الأردن، والاعداد الى 3 الالف شتلة أخرى يتم تصدير حاليا ، وتصدير 24 طن تقاوى برسيم الى هولندا ، وذلك وفقا للمواصفات المعتمدة في هذا الشأن ووفقا لمعايير الصحة النباتية التي تضمن خلوها من الأمراض والآفات التي تمنع التصدير إلي الخارج.

وأضاف "محمود عطا" أن اللجنة وافقت أيضا علي تصدير 24 ألف كجم من تقاوي برسيم مصري إلي هولندا ليصل إجمالي ما تم تصديره من تقاوي البرسيم إلي 345 ألف كجم، بينما تمت الموافقة علي إستيراد 135 ألف طن تقاوي بطاطس بزيادة 14 ألف طن تقاوي بطاطس عن العام الماضي ، متابعا ، إن إجمالي ما تم تصديره من بطاطس منذ بدء الموسم الجديد لتصدير البطاطس يصل إلي 120 ألف طن بطاطس.

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وأوضح التقرير، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.